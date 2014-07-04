В редакцию последней местной газеты Краматорска попал снаряд: опубликованы фото

В четверг днем, 3 июля, во время обстрела Краматорска Донецкой области один из артиллерийских снарядов попал в редакцию последней газеты города, которая выходила в печатной версии - "Технополис".

Об этом сообщает ТСН.

По данным издания, в это время никого из сотрудников газеты не было в здании, поскольку в редакции не было света, поэтому жертв удалось избежать.

Журналисты подчеркивают, что "Технополис" была последней местной газетой, которая выходила в печатной версии.

После вчерашнего обстрела издание заявило, что выходить в печать пока не будет, как не будет печататься и последняя в городе газета объявлений "ЧеТВерг".

Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 3 июля города Краматорск и Славянск на Донбассе подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу террористов.

Позже в этот же день стало известно, что в Краматорске в результате боев погибли мирные жители.