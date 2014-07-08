ДТП на Волыни: "Жигули" столкнулись с микроавтобусом, пятеро пострадавших

В воскресенье, 6 июля, на Волыни произошло ДТП, в котором при столкновении двух автомобилей пострадали сразу пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Авария случилась около 13.00 на 17 км автодороги Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно. В селе Радомышль Луцкого района столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2101 и микроавтобус Volkswagen Transporter.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля "Жигулей-копейки", а также один пассажир микроавтобуса получили телесные повреждения. Сейчас идет расследование.

Напомним, что 26 июня на Закарпатье произошло ДТП, жертвами которого стали три человека – двое взрослых и один ребенок.

Фото: sai.gov.ua