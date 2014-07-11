Обстрел на Луганщине: автобус с шахтерами разорвало напополам, 5 погибших и 10 раненых

В четверг, 10 июля, во время боя в Червонопартизанске на Луганщине автобус с шахтерами попал под обстрел. Горняки ехали с первой смены.

Об этом сообщают местные жители, пишет informator.lg.ua.

Как утверждают очевидцы, это произошло возле воздухоподающего ствола шахты "Красный партизан" ОАО "ДТЭК Свердловантрацит". Автобус буквально разорвало на две половины.

По предварительным данным, 5 человек погибло и более 10 получили ранения. Подробности трагедии выясняются.

Напомним, 11 июля военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что за ночь террористы снова обстреляли ряд блокпостов сил антитеррористической операции (АТО). Семь украинских военных ранены.