Из-за обстрелов Луганска погиб мирный житель, еще девять - ранены

В Луганске за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один мирный житель, еще девять человек получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

В то же время в ведомстве рассказали о многочисленных фактах обстрелов из артиллерии жилых домов.

В частности, под огонь попали следующие жилые дома: ул.Волгодонская, 9, 9а, 11, ул.Верещагина, 13, ул.40 лет ВЛКСМ, 17, ул.Веселогоровская с 73 по 81 и с 62 по 74,76, п.Екатериновка, пер.Екатериновский, 10,14, пос.Видное, ул.Мельникова 26,27,30, а также магазин "Лелека" по ул.Оборонная, 28.

Также стало известно о разрушениях домов.

"В Ленинском районе разрушено четыре дома - пос.Видное, ул.Мельникова 26, 27, 30, магазин "Лелека" по ул.Оборонная, 28; в Каменнобродском районе - 22 (ул.Веселогоровская с 73-го по 81-й дома; с 62-го по 74 и 76-й ); в Артемовском районе - два дома (п.Екатериновка, пер.Екатериновский, 10, 14)", - добавили в ведомстве.

При этом в пресс-службе уточнили, что обстрелы остаются главной причиной повреждений и аварийных отключений систем жизнеобеспечения города.

"Отключено от энергоснабжения 2 тыс. 395 абонентов в Артемовском и Каменнобродском районах. Из-за обстрелов остаются без воды 250 абонентов в частном секторе Жовтневого района и без газа 1,2 тыс. абонентов в поселке Екатериновка (ул.Ленина, 68)", - говорится в сообщении.

"Пиротехническая группа ГУ ГСЧС Украины в Луганской области ежедневно работает над обезвреживанием боеприпасов. В течение дня она ликвидировала 11 снарядов", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ночь с 14 на 15 июля в результате обстрела боевиками территории Луганска погибли 8 мирных жителей, из них один ребенок. Фото и видео с места событий смотрите здесь.