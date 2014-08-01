В Донецке снаряд попал в маршрутку – один погибший и трое раненых

В пятницу, 1 августа, утром в захваченном террористами Донецке была обстреляна территория поселка шахты Абакумово (Кировский район). Один из снарядов разорвался возле проезжей части по ул. Кирова. Осколками попали в маршрутку №65.

Четыре пассажира получили ранения, один из которых - тяжелое, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

Водитель микроавтобуса сошел с маршрута и доставил пострадавших в медучреждения. Также на помощь раненым пришли и другие пассажиры. К сожалению, уже в больнице тяжело раненый пассажир маршрутного такси скончался.

Также сообщается, что один из снарядов попал в трансформаторную подстанцию на 35 кВт. В результате треть района осталась без электроснабжения, сложности испытывают шахты Лидиевка и им. Скочинского.

Напомним, что вчера в Донецке шел бой в поселке шахты "Октябрьский рудник".