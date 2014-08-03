В Харькове на Бронетанковом заводе прогремел взрыв: могли атаковать из гранатомета - СМИ

В ночь на воскресенье, 3 августа, в Харькове на территории Бронетанкового завода, который занимается ремонтом техники для Вооруженных сил Украины и спасателей, произошел взрыв.

О этом сообщает УНИАН, ссылаясь на данные, полученные от собственного источника.

Собеседник агентства заявил, что инцидент произошел "сегодня, 3 августа, около часа ночи".

По его словам, в общежитии, расположенном на территории предприятия, на подоконнике 2-го этажа взорвался неизвестный предмет.

"В результате взрыва выбиты окна на этаже. По предварительной информации, никто не пострадал", - добавил он.

При этом, отмечают журналисты, источник не исключил, что здание было обстреляно извне.

Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа, эксперты.

В то же время местное издание МедиаПорт пишет, что Бронетанковый завод атаковали из российского огнемета.

"О взрыве в районе Бронетанкового завода в милицию сообщили сегодня около 1:00", - рассказала изданию прокурор Харьковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Ольга Чекирда.

"Установлено, что около 1:00 неустановленным лицом с проезжей части улицы Котлова в городе Харькове произведен выстрел из оружия малогабаритного реактивного огнемета МРОА производства 2008 года Российской Федерации по второму этажу административного здания ГП "Харьковский бронетанковый завод", - добавила она.

При этом прокурор подчеркнула, что данные о происшествии переданы в управление СБУ в Харьковской области. По информации прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере, уголовное производство будет открыто по статье 258 Уголовного кодекса Украины - теракт.