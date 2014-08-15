В батальоне "Айдар" заявили о гибели девяти бойцов

В течение трех дней – с 13-го по 15-е августа – в 24-м батальоне территориальной обороны "Айдар" погибли девять добровольца. Общее число потерь, включая армейские части, поставило 22 человека.

Об этом сообщается на странице "Айдара" в Facebook.

Ранее в батальоне сообщили о гибели четырех бойцов и еще 10 солдат, служивших в 51-й механизированной бригаде из Запорожья.

"Раненых ("трехсотых") по состоянию на 9:25 15.08.2014г. за этот же период зарегистрировано более 30-ти человек. Четырнадцать из них были вывезены ночью, остальных сейчас отправляют в военный госпиталь", - рассказали в "Айдаре".

При этом уточнили, что точное количество погибших и раненых будет сообщено позже, после доставки и идентификации их всех.

Напомним, что вчера, 14 августа, перекрывая дорогу из Краснодона в Луганск, по которой боевики перевозили оружие и боеприпасы, украинские силовики и батальон "Айдар" уничтожили около 150 террористов и восемь танков.

Кроме того, были захвачены в плен российские военные - полковники, которые были инструкторами террористов.