Полиция составила протокол на нардепа от БПП за пьяную езду

Патрульная полиция Киева остановила народного депутата от БПП Павла Ризаненко и выписала протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Такая информация появилась на странице Общественной организации "Стоп коррупция" в Facebook, ее "Украинской правде" подтвердил сам депутат и пресс-служба полиции.

"28 мая в 22:48 народный депутат от БПП Павел Ризаненко, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан Управлением патрульной полиции в г. Киеве", — говорится в сообщении общественников.

Активисты также отметили, что "заседание суда пытаются" замять".

В пресс-службе Департамента патрульной полиции г. Киева изданию подтвердили факт остановки указанного автомобиля, у водителя которого, по мнению полицейских, были признаки алкогольного опьянения.

"Был составлен протокол об управлении в нетрезвом состоянии и передано в суд", — отметили в ведомстве.

В полиции также добавили, что тест показал незначительное алкогольное опьянение около 0,27 промилле.

Ранее "Главред" сообщал, что украинцам могут разрешить больше пить за рулем, но штрафовать станут жестче.