Боевики наглеют на Донецком направлении, ранены три бойца АТО

На Донбассе с начала суток боевики 10 раз нарушали перемирие в районе проведения АТО, трое украинских военных получили ранения.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что больше всего случаев нарушения режима тишины зафиксировано на Донецком направлении.

"Около часа ночи боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам на шахте Бутовка. Почти в 2 ночи, применяя то же самое вооружение, бандформирования обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки. В результате обстрела один наш военный получил пулевое ранение", — говорится в сообщении.

Также, по данным штаба, около 13.00 опорные пункты под Авдеевкой террористы накрывали из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия. Кроме того, в 11.00 боевики выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Песках. В результате этого обстрела осколочные ранения получили еще двое украинских бойцов.

На Луганском направлении под огнем боевиков из стрелкового оружия и гранатометов оказались поселки Крымское и Донец.

"В целом с начала суток противник 10 раз нарушил перемирие, 3 наших военных получили ранения. Силы АТО пять раз открывали огонь", — сообщили в штабе.

Напомним, 17 июля, в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования увеличили обстрелы позиций украинской армии.