ДТП в Николаеве: столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли три человека

В субботу, 22 июля, в Николаеве столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус, погибли три человека, в частности, шестилетний ребенок.

Об этом говорится на странице полиции Николаевщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло около 10 часов на пересечении автодорог Луцк — Дольск и Ульяновка — Николаев.

Там водитель на грузовике DAF, двигаясь со стороны Новой Одессы в направлении Николаева, по предварительным данным, не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать и столкнулся с Меrсеdеs Vito.

В результате аварии на месте происшествия погибли 35-летний и 6-летний пассажиры микроавтобуса, его водитель умер по дороге в больницу, одна пассажирка пострадала и попала в медучреждение.

Ранее стало известно, что 22 июля рано утром возле села Троицкое Одесской области в результате ДТП погибла специальный корреспондент интернет-газеты "Страна.ua" Стася Рафал. Узнать больше о случившемся можно здесь.