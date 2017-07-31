Стрельба на Житомирщине, есть пострадавший, опубликовано видео

В Житомирской области в городе Коростень между группой мужчин возник конфликт, который перерос в стрельбу. В результате чего один человек пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области в Facebook.

"30 июля на одной из улиц райцентра возник конфликт между группой мужчин, в результате которого один из них получил огнестрельное ранение ноги. Травмированный доставлен в больницу, а его обидчик с места происшествия скрылся. Сейчас полицейские проводят специальные мероприятия для установления и задержания стрелка", — говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, происшествие случилось около 19:40 по улице Базарной города Коростень. Так, в ходе первоочередных мероприятий полицией проведен осмотр места, опрос очевидцев и изъятия вещественных доказательств, а также другие следственно-розыскные действия.

Установлено, что потерпевший — 33-летний житель райцентра, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

Свидетели видели драку, а потом услышали выстрелы. Сначала нападавшие стреляли из травматического пистолета, затем один из них достал из автомобиля автомат и попал в ногу потерпевшему. Раненый мужчина в реанимации, пишет ТСН

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве на ул.Татарской в Шевченковском районе неизвестный несколько раз выстрелил из травматического оружия в 24-летнего парня, после чего убежал.

видео: ТСН