В Северной Осетии семь украинцев из Одессы попали в чрезвычайную ситуацию, трое из них получили травмы.

Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в Twitter.

"Семь украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии. Трое — травмированы. Продолжается спасательная операция. Будем информировать", — говорится в сообщении.

Семеро українців потрапили у надзв.сит.у Півн.Осетії.Троє - травмовані.Триває рятувальна операція. Інформуватимемо. pic.twitter.com/Ca8aTY18UC — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 3 серпня 2017 р.

Вместе с тем, по данным пресс-центра главного управления МЧС РФ по Республике Северная Осетия, семь альпинистов из Одессы попали под камнепад.

"Сегодня в шесть утра поступило сообщение от альпинистов из Одессы, совершающих переход через перевал Доппах, о том, что группа попала под камнепад. Двое спортсменов, оказавшихся под завалами, были высвобождены участниками группами, но при этом получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно.

Группа из семи человек была зарегистрирована в Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде и совершала поход по маршруту: "г. Владикавказ-пепр. З.Уаза-пер. Кедрина-пер. Оксана+Хазны- пер. Доппах-Дзинага- п. Караугом- в. Уалпата-п. Хицан- Цей- Кармадон- в. Казбек- Владикавказ"", — сообщили в МЧС.

Отмечается, что ранним утром семь спасателей выехали на помощь альпинистам.

Напомним, 24 июля сообщалось о том, что в Грузии на горе Ушба спасатели нашли тело погибшего альпиниста, по предварительным данным, из Украины.