Трагедия под Марьинкой. Разорвавшееся орудие убило двух бойцов АТО, пятеро — ранены

Вблизи Марьинки Донецкой области из-за выхода из строя и разрыва одного из вооружений двое украинских военных погибли, пятеро — получили ранения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодняшний день не принес полного спокойствия на землю Донбасса. Уже традиционно, днем, российско-оккупационные группировки не проявляли особой активности. Однако даже незначительное огневое противостояние свидетельствует о нежелании врага соблюдать Минские соглашения", — говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики били из минометов калибра 82 миллиметра по позициям сил АТО недалеко от Троицкого, а в районе Новозвановки использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. БМП оккупантов работала по опорным пунктам сил АТО на подступах к Чермалыку, что на Приморском направлении.

"Около 4 утра незаконные вооруженные формирования начали обстрел украинских укреплений недалеко от Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента двое украинских военных погибли, пятеро — получили ранения. По данному факту работают органы правопорядка", — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в случае активизации агрессии врага с систематическим применением тяжелого вооружения, что приводит к потерям среди украинских бойцов, руководство АТО оставляет за собой право на подведение к линии разграничения и применение тяжелой техники и артиллерии.

"При необходимости Вооруженные силы Украины готовы не только сохранить определенную мирными соглашениями линию разграничения, но и заставить врага соблюдать выполнение первого и второго пункта Минских соглашений", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее начальник Генштаба рассказал о невосполнимых потерях украинских защитников на Донбассе.