На Харьковщине лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы

В пятницу утром, 1 сентября, возле села Редкодуб Харьковской области лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, погибли два человека, 17 — пострадали.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 411 км дороги Киев — Харьков — Довжанский, спасателям о ней стало известно в 07:49.

"Столкнулись… Ford Transit и Volkswagen T4. В результате происшествия два пассажира Ford погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце июля в Николаеве столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус, погибли три человека, в частности, шестилетний ребенок. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua