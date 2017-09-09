На Донбассе от болезни умер боевик из базы "Миротворца" — блогер

Террорист скончался 12 августа, отметил Necro Mancer.
В августе — 12 числа — на востоке Украины от болезни умер боевик Игорь Гридчин.
Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.
В то же время активист сообщил, что ранее террорист был внесен в "чистилище" организации "Миротворец".
"Гридчин Игорь Анатольевич (Дружковка, 09.09.93) умер от болезни 12.08.17", — отметил автор.
Гридчин Игорь Анатольевич (Дружковка, 09/09/93) умер от болезни 12/08/17 https://t.co/YWq3X8sdiH #груз200 pic.twitter.com/xU7kcrtTpw— Necro Mancer (@666_mancer) September 9, 2017
Напомним, пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что на захваченной части востока Украины с 28 августа по 3 сентября были уничтожены семь боевиков, а 18 — получили ранения.