На Хмельнитчине перевернулся самодельный трактор, погиб ребенок

В среду утром, 18 октября, на поле за селом Гулевцы Белогорского района Хмельницкой области при выезде на холм водитель перевернулся на своем самодельном тракторе с прицепом, погиб его 12-летний сын.

Об этом говорится на сайте ГУ Национальной полиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 9:00, за рулем транспортного средства был житель села Окип.

"… 12-летний сын водителя, который сидел рядом с отцом, выпал из кабины и был прижат каркасом трактора. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", — отмечается в сообщении.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 17 октября в селе Пульмо Шацкого района Волынской области местный житель, управляя трактором, наехал на шестилетнюю девочку, она скончалась от полученных травм на месте происшествия, водитель задержан.

Фото: hm.npu.gov.ua