Наезд на пешеходов в Харькове. В крови Зайцевой нашли опиаты

В крови студентки Алены Зайцевой, подозреваемой в наезде на пешеходов в Харькове, были обнаружены опиаты.

Об этом в ходе заседания в Киевском районном суде областного центра по ее делу заявил прокурор, пишет РБК-Украина.

В то же время он уточнил, что вещества были найдены в ходе медосмотра девушки.

"Сторона обвинения ходатайствует … относительно результатов медицинского осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения под влиянием медицинским препаратов, которые снижают внимание или скорость реакции. В соответствии с которым у Зайцевой установлен факт употребления опиатов. Ходатайствую о привлечении этого документа", — отметил прокурор.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

Алену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Задержанной сообщили о подозрении в совершении преступления.