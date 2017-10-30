На Тернопольщине фургон на встречке протаранил фуру: есть погибшие, в том числе младенец

Водитель автомобиля Ford Connect выехал на полосу встречного движения и врезался в DAF.
Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации ГУ НП в Тернопольской области.
Отмечается, что на трассе Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла около десяти утра, 30 октября, в Теребовлянском районе, возле села Плебановка.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Connect выехал на полосу встречного движения и врезался в DAF. Механические повреждения получил и третий автомобиль, который проезжал мимо аварии. В том авто только разбито окно, пассажиры и водитель не пострадали", — сообщает тернопольская полиция.
Водитель с Ford погиб на месте ДТП. Его 9-месячную дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она умерла через шесть часов после аварии, около 16:00. Жертвы ДТП — жители Тернопольской области.
На момент ДТП в салоне пассажирского авто находилось еще две женщины. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве легковушка сбила пешехода-нарушителя.
Фото: ternopil.dsns.gov.ua.