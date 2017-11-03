Убийство депутата горсовета Северодонецка: в полиции назвали главную версию

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства депутата горсовета Северодонецка Луганской области, председателя фракции "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Сергея Самарского, главная — политические мотивы.

Об этом пресс-секретарь ГУ Нацполиции в регионе Татьяна Погукай рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время она подчеркнула, что сейчас стопроцентную причину смерти политика назвать нельзя, поскольку продолжается вскрытие тела судебными медиками.

"… рассматриваются несколько версий убийства, главная из них — политические мотивы. Не исключено и разбойное нападение, а также убийство, связанное с бизнесом", — заявила спикер.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке Сергею Самарскому разбили голову, его нашли мертвым в городе в ночь на пятницу — 3 ноября. Узнать больше о случившемся можно здесь.