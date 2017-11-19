Разбой со стрельбой. В Одессе накрыли банду сообщников "вора в законе"

В Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали спортсмена из Дагестана и ранее судимого одессита, которые совершили разбойное нападение со стрельбой.

Об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Отмечается, что еще в конце весны двое неизвестных вблизи улицы Гагаринское плато расстреляли автомобиль, в котором находились двое мужчин. Пострадавшие получили тяжелые огнестрельные ранения, однако остались живы.

Личности злоумышленников были установлены. Это 30-летний уроженец Дагестана (профессиональный спортсмен боев без правил) и 31-летний ранее судимый за грабеж одессит, который длительное время занимался боксом. Они входили в преступную группировку, которую в прошлом контролировал убитый в Стамбуле "вор в законе" Ровшан Ленкоранский.

Среди других участников этой банды — 38-летний уроженец Армении, 29-летний уроженец Грузии (профессиональный спортсмен по тайскому боксу) и 29-летний уроженец Молдовы (профессиональный спортсмен боев без правил).

Дагестанца и украинца задержали во время спецоперации. Они пытались сопротивляться.

По месту жительства задержанных провели обыски и изъяли три пистолета и патроны к ним, гладкоствольное охотничье ружье, пять мобильных телефонов и две элитные иномарки.

Обоим фигурантам объявлено подозрение по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд арестовал их с правом внесения залога: украинцу — 56 тыс. грн, дагестанцу —128 тыс. грн. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее из Украины снова выдворили "коронованного" авторитета "Тенго Гальского".