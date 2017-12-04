Стрельба и погоня. В Николаеве бандиты ограбили ювелирный магазин и скрылись от полиции

В понедельник, 4 декабря, в Николаеве группа злоумышленников ограбила ювелирный магазин, расположенный вблизи Центрального рынка города, позже устроив стрельбу.

Нападавших было четверо, одеты они были в черную форму и балаклавы, сообщили в пресс-службе областной полиции.

В магазине злоумышленники забрали ювелирные украшения и сервер с записями камер видеонаблюдения.

На выходе из магазина нападавшие столкнулись с полицейскими, прибывшими по вызову и пытавшимися их остановить. Грабители начали стрелять в воздух, после чего скрылись на автомобиле BMW.

Полиция объявила в городе план-перехват, автомобиль злоумышленников преследовали пять экипажей, несмотря на это тем удалось скрыться на трассе в направлении Одессы.

С места происшествия были изъяты гильзы от автоматического оружия.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин и застрелил охранника.