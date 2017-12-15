Повздорили за политику. В Одессе отец убил собственного сына

В Одессе во время празднования дня рождения, возник конфликт между сыном и его отцом, который перерос в драку, в ходе которой отец нанес сыну смертельные ножевые ранения.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, 51-летний отец убил 28-летнего сына кухонным ножом.

"Во время застолья, когда оба мужчины уже были навеселе, между ними, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, начался конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Во время схватки отец схватил кухонный нож и нанес многочисленные ножевые ранения сыну, от которых он скончался на месте", — говорится в сообщении.

Полицию вызвали соседи, сообщив, что в соседней квартире произошло убийство.

По информации полиции, убийство произошло из-за споров о политике.

"Даже не знаю... Немножко повздорили… Кто прав, кто не прав. Так получилось, что я был прав. Слово за слово… И все. "Порошенко неправ". Некоторые там проблемы... Начали с того, что принимают неправильные решения. Все связано с политическими проблемами в нашей стране. Чисто было за политику", — рассказал сам задержанный.

Напомним, 8 декабря сообщалось что в Кропивницком пропала 12-летняя девочка, которая якобы пошла в школу, но в учебное заведение так и не дошла. Катю искали несколько дней. Через 4 дня в селе Обозновка Кировоградского района нашли ее тело. В убийстве девочки подозревается ее мать.