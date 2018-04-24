Девушка чудом выжила. СМИ узнали подробности попытки суицида в Николаеве

В Николаеве девушка бросилась в реку с почти 30-метрового моста, после прыжков с такой высоты люди обычно погибают.

В городе пыталась покончить с собой 19-летняя девушка, она чудом выжила, пишет ТСН со ссылкой на слова медиков.

"Ее прыжок увидели прохожие. Говорят, как только девушка попала в реку, отказалась от мысли покончить с собой и отчаянно пыталась удержаться на воде", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что днем 22 апреля в Николаеве девушка прыгнула с Варваровского моста в реку Южный Буг, ее спасли сотрудники полиции. Узнать больше о случившемся можно здесь.