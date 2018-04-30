В Киеве вандалы повредили мемориальную доску известному дирижеру: фото

В центре столицы Украины на улице имени Ивана Франко вандалы повредили мемориальную доску в честь известного дирижера Натана Рахлина.

Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал журналист Анатолий Лемыш. По его информации, неизвестные сорвали с доски бронзовую руку с дирижерской палочкой.

"Эту доску установила дочь дирижера Леонора Натановна Рахлина, а сделал ее внук, скульптор Игорь Лысенко", – написал Лемыш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева вандалы разрисовали баннеры выставки.