Взрыв в ночном клубе Сум: появилось видео

В сети обнародовали видеозапись момента взрыва гранаты в ночном клубе "Луна" в Сумах. На ней видно, как в помещение забегает мужчина в балаклаве и бросает гранату.

Запись опубликовала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook.

"Видео, на котором видно, как злоумышленник срывает чеку и бросает гранату под ноги посетителям. 24-летний мужчина в реанимации", – сообщила представительница прокуратуры.

Как сообщалось, всего от взрыва гранаты пострадали 7 человек. Трое из семи пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, 20 мая в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области украинский военный бросил в толпу людей гранату, в результате взрыва пострадали девять человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.