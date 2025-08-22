Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

71 год назад на карте страны появилась самая молодая административная единица, изменившая границы четырех областей.

71 год назад Украина получила новую область / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Черкасская область официально образована 7 января 1954 года и считается самой молодой административной единицей среди современных областей Украины. Ее создали путем выделения территорий из Киевской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областей, а центром области стал город Черкассы.

Главред узнал, как возникла Черкасская область.

Почему решили создали Черкасскую область

Идея создания Черкасской области впервые обсуждалась 28 декабря 1953 года на заседании президиума ЦК КПУ. Главной причиной была большая территория Киевской области (41 тыс. км²) и удаленность южных районов от областного центра, что затрудняло управление и развитие сельского хозяйства и промышленности, пишет Черкасская областная библиотека для юношества имени Василия Симоненко.

Было решено выделить 20 южных районов Киевщины в отдельную область - Черкасскую, дополнив ее районами из Полтавской, Кировоградской и Винницкой областей. 7 января 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была официально образована Черкасская область.

Первым областным руководителем стал Первый секретарь обкома партии Борис Вольтовский, председателем облисполкома - Иван Лутак. На момент создания область занимала 21,1 тыс. км², население составляло около 1,5 млн человек, преимущественно сельских жителей.

В последующие годы административно-территориальное устройство области менялось: отменялись и восстанавливались районы, менялся статус городов. После реформы децентрализации 2020 года Черкасская область была разделена на 4 района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский и Черкасский.

Какие территории и общины образовали Черкасскую область

Черкасская область состоит из 66 территориальных общин, которые объединяют многочисленные населенные пункты. В 2020 году в Украине была проведена административно-территориальная реформа, в результате которой количество районов в Черкасской области было значительно сокращено. Вместо 20 районов осталось только 4: Черкасский, Черкассы, Уманский и Звенигородский

Каждый из этих районов включает в себя несколько территориальных общин, которые объединяют села, поселки и города. Эти общины имеют собственные органы местного самоуправления, что позволяет эффективнее решать местные вопросы и улучшать качество жизни жителей.

Какие факторы учитывали, определяя границы области

Границы Черкасской области определяли с учетом нескольких факторов. Во-первых, учитывалась удаленность районов от областного центра Киева, чтобы облегчить управление и контроль за хозяйством и промышленностью. Во-вторых, районы подбирали с учетом экономической однородности - ведущая культура сельского хозяйства, в частности сахарная свекла, и наличие сахарной промышленности. Также учитывали природные и климатические условия, чтобы территория была компактной и однородной по рельефу и ресурсам. Историко-культурные факторы тоже имели значение, поскольку районы имели общее историческое развитие и традиции.

Об источнике: Черкасская областная библиотека для юношества имени Василия Симоненко Черкасская областная библиотека для юношества имени Василия Симоненко - ведущее культурно-образовательное учреждение Черкасской области, специализирующееся на обслуживании молодежи и юношества. Библиотека имеет большой фонд современной и классической литературы, научно-популярных изданий, периодики, а также электронных ресурсов, обеспечивающих полноценный доступ к знаниям и информации для молодого поколения. Заведение активно организует культурные и образовательные мероприятия: литературные вечера, творческие встречи, тренинги, мастер-классы, конкурсы и интерактивные программы, направленные на развитие читательской активности и формирование информационной грамотности молодежи.

