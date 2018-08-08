"Газпром" снизил транзит.

С начала текущей недели "Газпром" урезал транзит газа через Украину и Беларусь.

Как свидетельствуют данные газотранспортных операторов Европы, перекачка упала на 14%. В частности, по ужгородскому коридору на вторник заявлено 127 млн куб. м транзитного газа (это на 14% ниже, чем фактически прокачено в понедельник – 147 млн куб. м).

Причины снижения транзита на данный момент неизвестны, "Газпром" на своем сайте данные действия не комментирует.

Стоит отметить, что ни ремонта, ни аварий не зафиксировано: ремонтные работы на ужгородском коридоре запланированы лишь на 14 августа.

Ранее Reuters сообщало, что из-за спора с "Нафтогазом" кредиторы лишают "Газпром" денег. В 2018 году российская компания должна погасить $15,2 миллиарда внешнего долга.

Также сообщалось, что из-за спора с "Нафтогазом" российский "Газпром" заморозил внешние займы. Западные банки с опаской отреагировали на решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, в июле Украина взыскала с "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках решения Стокгольмского арбитража. "Мы уже взыскали более 100 млн грн с Газпрома в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн", – заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.