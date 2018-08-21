Цены на электричество в Украине хотят поднять вдвое / УНИАН

Эксперты энергетического рынка заговорили о росте тарифов на электричество в Украине.

Всему виной отсутствие дотаций из бюджета, а также реформа рынка электроэнергии. Это, по оценкам экономистов, и приведет к подорожанию электричества вдвое.

На сегодня тариф на электроэнергию составляет 0,9 грн за первые 100 кВт/ч и 1,68 грн за каждый последующий. Вот только после отказа Нацкомиссии от формулы Роттердам+ стоимость электроэнергии регулировать будет рынок.

"На сегодня экономически обоснованный тариф составляет 1,85 грн/КВт/ч… Возможно, необходимо все же постепенно приводить тарифы к экономически обоснованному уровню", – цитирует "Обозреватель" главу НКРЭКУ Оксану Кривенко.

Она допускает, что первый этап подорожания "придется" сделать еще в условиях "старого" рынка, то есть до 1 июля 2019 года.

Уже подсчитано, что если бы рыночные правила заработали бы с 1 сентября-2018, то при типичном потреблении семье из трех человек пришлось бы за месяц заплатить более 240 грн вместо теперешних 140 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине процесс формирования тарифов на электроэнергию будет проходить по рыночным принципам с 1 июля 2019 года.

Также украинцев ждет стремительный рост тарифов на воду. Подорожание воды связано с возрастанием цены на хлор, который производит единственное в Украине предприятие "Днепразот", с подорожанием электроэнергии, а также с инфляцией.