"Мы причин не видим": в Минэнерго решили поспорить с НКРЭКУ о подорожании тарифов на свет в Украине

Как на тарифы на электроэнергию в Украине повлияет отмена Роттердам плюс

В Минэнерго прокомментировали намерение Нацкомиссии, регулирующей тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменить формулу "Роттердам плюс". Там заявили, что этот шаг необходим для запуска рынка электроэнергии, а на тарифы не повлияет.

"Я не вижу, за счет чего может повыситься стоимость электроэнергии для населения в три раза, если отменить формулу Роттердам+. Цена на уголь не должна сильно увеличиться. Во-вторых, в общем количестве электроэнергия, производимая с помощью угля на ТЭС и на ТЭЦ, занимает 30% с небольшим. То есть, даже если предположить, что какое-то увеличение цены будет, то в общей массе электроэнергии оно практически не отразится", – цитирует Униан госсекретаря Минэнерго Максима Немчинова.

В то же время, в отличие от министерства, в самой НКРЭКУ причины для подорожания видят. Как накануне заявила глава Нацкомиссии Оксана Кривенко, после отмены Роттердам+ тарифы на электричество в Украине могут вырасти втрое.

Уже подсчитано, что если бы рыночные правила заработали бы с 1 сентября-2018, то при типичном потреблении семье из трех человек пришлось бы за месяц заплатить более 240 грн вместо теперешних 140 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине процесс формирования тарифов на электроэнергию будет проходить по рыночным принципам с 1 июля 2019 года. И, соответственно, колебания мировых цен на уголь на цену каждого киловатта для рядовых украинцев будут влиять гораздо заметнее, чем это происходит сейчас.

Также украинцев ждет стремительный рост тарифов на воду. Подорожание воды связано с возрастанием цены на хлор, который производит единственное в Украине предприятие "Днепразот", с подорожанием электроэнергии, а также с инфляцией.