"Будет больно": политолог указал на последствия "наркотической зависимости" Украины от МВФ

14 сентября 2018, 04:49

Зависимость Украины от внешних заимствований проявляется уже больше десяти лет.

МВФ, Украина
РИА Новости

Несмотря на то, что без кредитов Международного валютного фонда (МВФ) Украина обойтись сейчас не может, стране пора начать снижать долговую нагрузку на экономику, поскольку кредитование Фондом Киева фактически превратилось в перекридование.

Такое мнение выразил директор Центра политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в своей колонке на сайте журнала "Новое время".

"По большому счету, сейчас кредиты МВФ и другие заимствования нам нужны, чтобы расплачиваться по долгам. То есть, это перекредитование. Мы берем новые долги, чтобы расплачиваться по старым. К сожалению, набрали слишком много. Поэтому в перспективе нужно думать о снижении долговой зависимости", - пишет Фесенко.

По его словам, "наркотическая зависимость" Украины от внешних заимствований проявляется уже больше десяти лет.

"Она (зависимость) идет по синусоиде - со всплесками и спадами: похожие проблемы были в 90-х - молодая и слабая экономика, которая почти 10 лет находилась в структурном кризисе после распада СССР, со структурной перестройкой, упал военно-промышленный комплекс, да и цены на газ были уже не такими высокими, но банально было нечем платить. Мы фактически расплачивались арендой военной базы в Крыму за тот пресловутый газ... Потом, как только у нас начался подъем, - мы расплачивались с долгами", - отмечает эксперт.

Фесенко констатирует, что проблема настолько остра и глубока, что будет "больно бить по нашей экономике в будущем". "Пик выплат по внешним долгам наступает в этом и будущем году, даже немного затрагивая 2020 - то есть, вот это трехлетие будет тяжелым... Жить в долг всегда опасно. У нас есть пример Греции, Аргентины. И нам лучше не повторять эти примеры", - заключил он. 

Ранее СМИ сообщили, что Украина и МВФ обсуждают возможность запуска новой программы кредитования Фондом Киева - Stand-by, которая должна заменить действующую EFF. Предполагается, что в рамках этой программы цена газа для украинцев уже с октября может вырасти на 23,5 процента.

В августе этого года Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.

В рамках сотрудничества МВФ с Украиной в 2015 году было одобрено выделение Киеву $17,5 млрд. Средства, рассчитанные на четыре года, должны были перечисляться Украине на условиях проведения ряда структурных реформ, принятия антикоррупционного законодательства и сокращения ряда социальных льгот.

В числе требований к Украине, в частности, содержится также повышение стоимости газа для населения на 35 процентов.

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Украина экономика МВФ внешний долг Владимир Фесенко
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