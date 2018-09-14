Порошенко назвал Украину "историей успеха на рынках развивающихся стран"

Порошенко рассказал о дефолте и успехах Украины

Несмотря на пиковые выплаты по госдолгу в 2019 году, дефолта страны не будет.

С таким заявлением президент Украины Петр Порошенко выступил на XV форуме YES, который прошел в Киеве 14 сентября, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину в финансовом плане… Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", — заявил Порошенко, подчеркивая, что проводимая им экономическая политика является эффективной.

Что касается сотрудничества с МВФ и другими внешними кредиторами, то Украина не может слезть с "кредитной иглы" по вине "попередныкив", заверил глава государства. По его словам, если бы с 2007 по 2014 годы тогдашняя власть не нарастила внешний долг страны почти на 46 млрд долларов – сегодня Украина бы в кредитах не нуждалась.

Ранее политолог указал на последствия "наркотической зависимости" Украины от МВФ. "По большому счету, сейчас кредиты МВФ и другие заимствования нам нужны, чтобы расплачиваться по долгам. То есть, это перекредитование. Мы берем новые долги, чтобы расплачиваться по старым. К сожалению, набрали слишком много. Поэтому в перспективе нужно думать о снижении долговой зависимости", - пишет Фесенко.

Напомним, Украина и МВФ обсуждают возможность запуска новой программы кредитования Фондом Киева - Stand-by, которая должна заменить действующую EFF. Предполагается, что в рамках этой программы цена газа для украинцев уже с 1 октября вырастет на 23,5%. То есть вместо нынешних 7 тыс. грн за 1000 куб. м украинцам придется платить за газ уже 8,6 тыс. грн.