СМИ узнали, как окружение Порошенко способно заработать миллиард на газовой сделке

Окружение Петра Порошенко может заработать почти миллиард гривен на сделке по Юзовским месторождением газоносных сланцев, выяснили журналисты / El Pais

В Украине происходит сделка с одни из самых крупных в стране месторождений сланцевого газа — Юзовским месторождением газоносных сланцев, с нее окружение президента Петра Порошенко заработает почти миллиард гривен.

Правительство пообещало право добывать газ европейскому холдингу EPH, но сделать это он сможет через фирму-"прокладку" из Нидерландов Yuzgaz B.V., говорится в сюжете программы "Гроші" на телеканале "1+1".

"За годы своего президентства наш руководитель-миллиардер уже успел добавить к титулу сладкого короля — оружейного, аграрного и даже энергетического барона. Его заводы зарабатывают на оборонных заказах, связанные с ним фирмы обрабатывают тысячи гектар земли, а самые близкие друзья получают лакомые куски отечественных недр", — отметило издание.

По его данным, глава государства "делает все это не для себя, а для людей с других стран, которые хотят добывать украинские полезные ископаемые и готовы за это заплатить".

"Чтобы им было легче обойти отечественные бюрократические и коррупционные преграды, люди президента сначала оформляют месторождения на себя, а потом продают с небольшим наваром", — подчеркивается в материале.

"Бизнес на этом ровном месте летом… пока что пообещали европейскому холдингу EPH, владелец которого — чешский миллиардер Даниэль Кжетински в августе встречался с Владимиром Гройсманом (премьер-министр — Ред.)", — добавило издание.

При этом украинский газ легальному бизнесмену отдают через "прокладку" — Yuzgaz B.V., именно ей правительство сначала предоставит прибыльную равнину, после чего холдинг Кжетински пообещал выкупить фирму.

Журналисты выяснили, что одним из основателей фирмы является Тимоти Элиот — бизнес-партнер опального бывшего министра экологии и природных ресурсов времен беглого экс-президента Виктора Януковича, владельца газодобывающей группы Burisma Holdings Николая Злочевского.

Эксперты считают, что именно Злочевский стоит за фирмой Yuzgaz B.V. Ее бизнес стартовал в июле 2016 года, тогда правительственная комиссия и отдала ей месторождение, при этом у фирмы был капитал в тысячу евро.

Народный депутат Виктория Войцицкая сообщила, что заседание комиссии в большинстве случаев вел не глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, а его советник Владимир Игнащенко — "лучший друг" первого заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

"Под новый — 2017-й год — в Вене фотографируют двух людей, очень похожих на Николая Злочевского и Игоря Кононенко. О чем могли договариваться эти двое на нейтральной территории в Австрии знают только они, впрочем, факт, что вскоре после этого Yuzgaz B.V. уже в суде закрепила за собой право на Юзовское месторождение…", — говорится в материале.

Ранее СМИ узнали, что в Киевской области резиденция президента Петра Порошенко "Залесье" торгует древесиной, животными и их мясом. Журналисты выяснили, что из резиденции массово вывозят древесину, целыми лесовозами.