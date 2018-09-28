СМИ узнали, как окружение Порошенко способно заработать миллиард на газовой сделке

28 сентября 2018, 14:21

Президент уже стал оружейным, аграрным и даже энергетическим бароном, отметили журналисты.

Журналисты выяснили, что окружение Петра Порошенко может заработать почти миллиард гривен на сделке по Юзовским месторождением газоносных сланцев
Окружение Петра Порошенко может заработать почти миллиард гривен на сделке по Юзовским месторождением газоносных сланцев, выяснили журналисты / El Pais

В Украине происходит сделка с одни из самых крупных в стране месторождений сланцевого газа — Юзовским месторождением газоносных сланцев, с нее окружение президента Петра Порошенко заработает почти миллиард гривен.

Правительство пообещало право добывать газ европейскому холдингу EPH, но сделать это он сможет через фирму-"прокладку" из Нидерландов Yuzgaz B.V., говорится в сюжете программы "Гроші" на телеканале "1+1".

"За годы своего президентства наш руководитель-миллиардер уже успел добавить к титулу сладкого короля — оружейного, аграрного и даже энергетического барона. Его заводы зарабатывают на оборонных заказах, связанные с ним фирмы обрабатывают тысячи гектар земли, а самые близкие друзья получают лакомые куски отечественных недр", — отметило издание.

По его данным, глава государства "делает все это не для себя, а для людей с других стран, которые хотят добывать украинские полезные ископаемые и готовы за это заплатить".

"Чтобы им было легче обойти отечественные бюрократические и коррупционные преграды, люди президента сначала оформляют месторождения на себя, а потом продают с небольшим наваром", — подчеркивается в материале.

"Бизнес на этом ровном месте летом… пока что пообещали европейскому холдингу EPH, владелец которого — чешский миллиардер Даниэль Кжетински в августе встречался с Владимиром Гройсманом (премьер-министр — Ред.)", — добавило издание.

При этом украинский газ легальному бизнесмену отдают через "прокладку" — Yuzgaz B.V., именно ей правительство сначала предоставит прибыльную равнину, после чего холдинг Кжетински пообещал выкупить фирму.

Журналисты выяснили, что одним из основателей фирмы является Тимоти Элиот — бизнес-партнер опального бывшего министра экологии и природных ресурсов времен беглого экс-президента Виктора Януковича, владельца газодобывающей группы Burisma Holdings Николая Злочевского.

Эксперты считают, что именно Злочевский стоит за фирмой Yuzgaz B.V. Ее бизнес стартовал в июле 2016 года, тогда правительственная комиссия и отдала ей месторождение, при этом у фирмы был капитал в тысячу евро.

Народный депутат Виктория Войцицкая сообщила, что заседание комиссии в большинстве случаев вел не глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, а его советник Владимир Игнащенко — "лучший друг" первого заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

"Под новый — 2017-й год — в Вене фотографируют двух людей, очень похожих на Николая Злочевского и Игоря Кононенко. О чем могли договариваться эти двое на нейтральной территории в Австрии знают только они, впрочем, факт, что вскоре после этого Yuzgaz B.V. уже в суде закрепила за собой право на Юзовское месторождение…", — говорится в материале.

Ранее СМИ узнали, что в Киевской области резиденция президента Петра Порошенко "Залесье" торгует древесиной, животными и их мясом. Журналисты выяснили, что из резиденции массово вывозят древесину, целыми лесовозами.

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газ Петр Порошенко месторождение Николай Злочевский
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