Агрессия России в Азовском море ударила по рублю

На фоне агрессии России на Азове курс рубля ощутимо снизился к доллару и евро / Reuters

В понедельник, 26 ноября, на Московской бирже торги открылись снижением курса рубля к доллару и евро на фоне агрессии России против Украины в Азовском море.

На бирже к концу первого часа курс доллара достиг отметки в 66,61 рублей (на 41,5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов), сообщает РБК.

По данным агентства, в то же время курс евро вырос более чем на 60 копеек и достиг на максимуме отметки в 75,65 рублей.

Ранее сообщалось, что 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка.

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.