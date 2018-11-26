После введения ВП Украину "подвесят" как европейские партнеры, так и Россия - эксперт

Объявление военного положения негативно скажется на ситуации в украинской энергетике.

Такое мнение выразил энергетический эксперт Юрий Корольчук, отметив, что только появление информации о военном положении привело к приостановке переговоров об участии европейских партнеров в управлении ГТС Украины после 2019 года.

"Если военное положение будет введено хоть на 30 хоть на 60 дней - это значит, по предварительной информации, что восстановление активной фазы отбора партнера передвинется на лето-осень 2019 года. Это означает провал подготовки к новому транзитному договору. И Украину "подвесят" как европейские партнеры, так и Россия. И если раньше вероятность транзитного кризиса составила 1/3 (30%), то сейчас она выросла до почти 80% (3/4). Поэтому в сентябре-октябре 2019 Украина начнут прессовать с обеих сторон с призывами - не дай замерзнуть европейцам! И "прикрути" Коболева и "Нафтогаза" здесь уже не сработает", - считает Корольчук.

Эксперт уточнил, что в Украине может образоваться дефицит электроэнергии, поскольку военное положение, вероятно, приведет к прекращению поставок угля из России.

Читайте такжеНовый "военный" бюджет: без кредитов МВФ и меньше денег на медицину и образование"Запасов на складах ТЭС сегодня - терпимый минимум. Заменить уголь из России сейчас нечем. Только завершилась кризис вокруг Луганской ТЭС, которая переходила на время с угля на газ. АЭС не вытянут. Поэтому провал в поставках из угля приведет к веерным отключениям. В энергосистеме и так сейчас стабильный дефицит на уровне 1,5 ГВт - столько потребляют три хорошие области Украины", - написал Корольчук.

Он также напомнил, что если ранее украинские АЭС, на 80% работающие на топливе из России, не были участникам конфликта, то военное положение поставит ребром вопрос стабильной работы АЭС. Кроме того, утонил Корольчук, Украина на 80% зависима от импортного бензина, дизтоплива и автогаза.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней, которое Верховная Рада рассмотрит на внеочередном заседании в понедельник.