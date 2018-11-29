Курс доллара еще больше отдалился от психологической отметки: НБУ снова "унизил" гривну

НБУ ощутимо повысил курс доллара / brd24.com

Национальный банк Украины снова ощутимо снизил официальный курс гривны к доллару, американская валюта еще больше отдалилась от психологической отметки в 28 гривен.

Курс доллара повышен на 16 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 29 ноября:

100 долларов — 2826,9049 грн (28 ноября — 2810,5334);

100 евро — 3189,8795 грн (3183,7722).

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс".

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Потом Рада одобрила введение в Украине военного положения.