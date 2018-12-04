Кризис на Азове: стали известны потери украинских портов в Бердянске и Мариуполе

Украинские порты на Азове несут убытки / uspa.gov.ua

Из-за военных действий на Донбассе, строительства моста через Керченский пролив и безосновательных задержек РФ торговых судов порты "Мариуполь" и "Бердянск" уменьшили объемы перевалки почти вдвое - до 8,9 млн. тонн.

По данным главы Администрации морских портов Украины Райвиса Вецкаганса, это, в первую очередь, сказалось на экспорте продукции украинских производителей в Италию, США, Турцию, Египет, Тунис, Великобританию, Францию, Сирию.

"Фактически суда, которые направлялись к азовским портам Украины, не могли пройти с Черного в Азовское море с 22 ноября до начала декабря. 1 и 2 декабря. Благодаря давлению со стороны руководства нашего государства и международных партнеров к портам "Мариуполь" и "Бердянск" прошли шесть судов, одно из которых ожидало прохода с 17 ноября", - рассказал он.

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, АМПУ продолжает реализацию проектов по дноуглублению в портах Азова, передает пресс-служба Ассоциации.

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Вецкаганс добавил, что в случае прекращении противоправных действий со стороны России порты "Бердянск" и "Мариуполь" могут увеличить перевалку грузов на 800 тысяч тонн в год.

"Проход нескольких судов в первые дни декабря не решает проблем, которые привели к почти двукратному сокращению количества судозаходов в украинские порты. В то время как беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив позволило бы увеличить объемы перевалки в украинских портах на Азовском море почти на 800 тыс. тонн в год", - отметил он.

Глава АМПУ подчеркнул, что ситуация c судоходством в Азовском море остается сложной и по состоянию на вторник прохода через Керченский пролив ожидают 17 судов, которые направляются к портам "Бердянск" и "Мариуполь".

Напомним, по информации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, по состоянию на 3 декабря частично разблокированы порты "Бердянск" и "Мариуполь".

Ранее президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина готовит обращение в Международный суд ООН в связи с агрессией РФ в Керченском проливе.