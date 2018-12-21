Депутат из фракции Порошенко предложил продать "Нафтогаз"

"Нафтогаз Украины" / УНИАН

Депутат Верховной Рады из президентской фракции "БПП" Леонид Козаченко предложил продать госкомпанию "Нафтогаз Украины" из-за больших задолженностей.

Свое предложение высказал нардеп во время круглого стола "Энергетическая безопасность Украины. Внешнеполитические приоритеты".

Как считает депутат, для того, чтобы погасить кредитные задолженности "Нафтогаза Украины" потребуется не менее трех лет. "Если сюда зайдут большие транснациональные компании, то за три года цена вообще может упасть вдвое, поэтому мы допустить этого не можем. Мы имеем сейчас монополию 76%, но нам нужно 80%, не меньше. Потом мы поднимем капитализацию этой компании и продадим ее", – подытожил Козаченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Нафтогазе Украины" не пустили аудиторов Счетной палаты проверить свою деятельность, а также приняли решение о новых ценах на газ для промышленных потребителей.