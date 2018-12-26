Курс доллара в 2019-м: аналитик спрогнозировал подорожание "бакса"

В Украине в 2019-м курс доллара может превысить отметку в 31 грн/долл., спрогнозировал аналитик / Reuters

В Украине курс доллара в 2019 году может колебаться в пределах 28,5-31,5 гривен за "бакс" (Нацбанк на 26 декабря установил курс на уровне 27,4 грн/долл.).

На курс доллара позитивно может повлиять открытие в Украине рынка земли, а негативно, в частности, обострение боевых действий, глобальный экономический кризис, рассказал старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин Обозревателю.

"Наш базовый прогноз — 28,5-31,5 грн за доллар… Базовый сценарий предполагает достаточно широкую амплитуду колебаний, что связываем с влиянием сезонных факторов, спекуляциями перед выплатами по внешним обязательствам и выборами (31 марта 2019-го в Украине запланированы президентские выборы — Ред.)", — отметил собеседник. Напомним, 26 ноября Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился. Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.