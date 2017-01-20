Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику в России

Корпорация Roshen приняла решение о закрытиии Липецкой кондитерской фабрики в России. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, сообщили в пресс-службе корпорации, пишет ЛІГА.net.

Также подчеркивается, что в связи с закрытием фабрики порядка 700 человек будут сокращены.

В Roshen отмечают, что, начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в России было арестовано имущество липецкой фабрики Roshen.