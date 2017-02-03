В Нацполиции раскритиковали блокаду железной дороги в Донецкой области

Глава Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что блокирование ж/д путей в Донецкой области не только дестабилизирует ситуацию, но и может оставить половину региона без тепла из-за нехватки угля.

Об этом сообщают "Комментарии".

"Когда полиция Донецкой области работает с надрывом, вопреки всему в Марьинке, Красногоровке, Авдеевке, Новолуганском, защищая и оказывая помощь жителям нашей многострадальной области, отдельные политики и "активисты" пытаются дестабилизировать ситуацию, блокируя дорогу", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией, все полицейские Бахмутского района подняты по тревоге и переведены на усиленный режим несения службы.

Аброськин рассказал, что вооруженные люди в камуфляже на автобусах заблокировали железнодорожное полотно в Бахмуте, также они заблокировали тепловоз с работниками железной дороги, чтобы перекрыть движение на станцию Никитовка.

"В тот момент, когда Авдеевка борется третьи сутки за выживание и ее со всех сторон "поливают" "Грады", такое поведение является преступным и может привести к тому, что жители Донецкой области зимой попросту останутся без тепла", — сказал он.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск — Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в "серой зоне" вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому. Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта).

Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую сейчас проводят ветераны АТО и заявил, что идет блокада прежде всего поставок угля. По его словам, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет. О необходимости поставок угля с оккупированных территорий Донбасса говорил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Позже выяснилось, что из-за блокады железной дороги Славянская тепловая электростанция (ТЭС) может остановиться с 5 февраля из-за нехватки угля.

Предполагалось, что из-за нехватки угля с 5 февраля будет отключена Славянская ТЭС с замещением мощностями АЭС, 27 февраля остановится Луганская ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области.