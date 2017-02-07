Как выбрать надежную страховую компанию в Украине

7 февраля 2017, 16:57

Эксперты из компании "АХА Страхование" назвали основные критерии выбора страховой.

В Украине довольно часто застрахованные клиенты сталкиваются с ситуацией, когда они вынуждены самостоятельно разбираться с проблемами, которыми обязывалась заниматься их страховая компания.

Только за 2015 год количество страховщиков уменьшилось на 5% или на 21 компанию.

Вице-президент страховой компании "АХА Страхование" Вячеслав Гавриленко выделил несколько основных моментов, на которые следует обратить внимание при выборе страховой.

Деятельность компании

Во-первых, следует узнать, как долго компания работает на страховом рынке, в частности, в Украине. Не менее важно учесть, как долго компания занимается тем или иным видом страхования. Еще одним обязательным условием является открытый доступ к данным о ее владельцах.

Например, следует проверить наличие лицензии у компании, поскольку без нее заниматься страховой деятельностью компания не имеет права. Лицензия должна быть доступна для клиентов, как на сайте компании, так и в центрах обслуживания клиентов.

Выбирая рисковую страховую компанию можно обратиться в крупный банк и поинтересоваться, какие страховые компании он дает на выбор клиентам при автокредитовании. Таким образом, можно также получить список надёжных страховых компаний.

Следует поинтересоваться, какой рейтинг занимает интересующая компания по страховым платежам, а также, что очень важно, по выплатам. Важным показателем надежности компании также станет наличие перестраховщика — финансовой группы, которая готова в случае любых осложнений погасить часть претензий.

К слову, посмотреть мониторинг деятельности компании можно на сайте Моторно-транспортного страхового бюро Украины.

Уровень доступности информации о компании

Что касается открытости компании — следует проверить, насколько легко потенциальным клиентам ознакомиться с финансовыми показателями компании, руководителями, статистикой и прочими данными. Открытость компании позволит узнать, насколько успешны ее дела, если ей нечего скрывать.

Финансовые показатели должны быть доступны на сайте компании.

Эксперты также советуют обращать внимание на большие страховые компании, желательно с международным капиталом, поскольку они обеспечивают европейский уровень обслуживания и часто предлагают дополнительные бонусы и акции.

Сервис компании

Не лишним в поиске станет анализ сервиса компании. Для этого можно посетить ее офис и обратить внимание на уровень обслуживания и то, как специалисты работают с клиентами, отвечают на их вопросы.

Если на сайте компании есть отзывы или вопросы клиентов, следует проанализировать ответы непосредственно менеджеров страховой компании, насколько они оперативны и отвечают политике, презентуемой компанией.

Тарифы

Важно обратить внимание на тарифы компании, поскольку слишком заниженные цены относительно среднерыночных могут служить признаком финансовых проблем компании, или невыгодного для клиента составления договора.

Клиенты

Еще один важный показатель — насколько клиенты удовлетворены сервисом компании. Для этого можно посетить  разнообразные тематические форумы в интернете.

Попробуйте узнать у клиентов компании три основных момента: как быстро поступает выплата после ДТП, какие дополнительные документы просит страховщик и выплачивается ли ущерб в полном объеме.

Не лишним будет узнать, есть ли среди клиентов страховой известные компании, ведь они могут быть, своего рода, гарантией успешности страховой на рынке.

Условия договора

Определившись с компанией, покупать полисы следует только в официальных представительствах компании, либо с помощью официальных сайтов компаний.

От себя можем добавить — изучайте внимательно условия договора и уточняйте все непонятные или спорные вопросы в документе. Это важно, поскольку многих клиентов ловят именно на том, что они невнимательно вчитываются в договор. Часто мелким шрифтом в договоре могут быть прописаны пункты, которые позволят страховой практически уклониться от выплат. Например, выплата может не осуществляться, если клиент нарушил ПДД. И если у проверенных лидеров рынка ограничения касаются в основном недопустимых нарушений ПДД, к примеру, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических средств, то присутствуют и другие компании, у которых список исключений состоит из более обширного перечня.

Чтобы не стать жертвой обмана, лучше показать договор перед заключением юристу, который точно знает, на какие моменты обратить внимание.

Стоит добавить, если о компании ходят плохие слухи (в СМИ или в отзывах клиентов говорят, что компания не платит), закрыта информация о финансах, часто меняется руководство или предлагаются слишком низкие цены, такая страховая скорее всего окажется ненадежной компанией.

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АХА Страхование Вячеслав Гавриленко
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