Дистанционное урегулирование от "АХА Страхование" сводит к нулю поездки в офис после ДТП

Ежедневно водители передвигаются по дорогам с риском стать участником ДТП.

Авария, даже минимальная, практически всегда требует ремонта, а как следствие влечет за собой потерю времени, поездки в офисы страховых компаний и на СТО.

Но с услугой дистанционного урегулирования от "АХА Страхование" у клиента больше нет необходимости тратить свое время на эти процессы. АХА сама урегулирует все организационные моменты с минимальной тратой времени клиента.

При наступлении ДТП водитель должен позвонить в контакт-центр "АХА Страхование" и сообщить о событии. Сотрудник контакт-центра в один клик передает всю полученную от клиента информацию в автосервис, где будет проводиться ремонт автомобиля. СТО получает все сформированные документы, которые клиенту необходимо просто подписать, и уже в течение 15 минут станция готова принимать транспортное средство клиента.

Более того, клиенту не нужно ехать в офис страховой компании для подписания документов.

"АХА Страхование" согласовывает размер ущерба с СТО в онлайн режиме. На протяжении всего процесса урегулирования АХА информирует клиента с помощью смс-сообщений о каждом новом этапе — будь то перечисление страхового возмещения на СТО, или уже готовый автомобиль, который можно забирать с СТО.

Удобный сервис дистанционного урегулирования доступен для каждого владельца КАСКО. Компания "АХА Страхование" предлагает четыре вида программ по КАСКО: "Все включено", "Автозащита", "5+" и "Light". С 2016 года дистанционно урегулируются также убытки владельцев нового сервиса автогражданка "Все Свои".

В рамках КАСКО "Все включено" клиент может застраховать легковой или грузовой автомобиль, автобус, а также прицеп на базе "All Risks".

Такой полис покрывает не только традиционные риски — угон, ущерб в результате ДТП, убытки в результате стихийных бедствий, пожара, противоправных действий третьих лиц, но и убытки, причиненные вследствие внешнего физического воздействия других случайных и непредвиденных событий.

С КАСКО "Автозащита" клиент может застраховать легковые автомобили сроком эксплуатации до 15 лет. Полис КАСКО "Автозащита" покрывает ущерб в результате ДТП, в частности — столкновение авто клиента с другим транспортным средством, которое произошло по вине водителя застрахованного автомобиля.

В рамках полисов КАСКО "5+" и КАСКО "Light" существует два варианта страхового покрытия. В первом варианте можно обезопасить авто от угона, полной гибели и ДТП. Во втором варианте к пакету добавляется страхование от повреждения лобового стекла.