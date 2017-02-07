Киевляне сетуют на цены за коммуналку, а магнаты "Киевэнерго" шикарно живут, опубликовано видео

Журналисты выяснили, как и где живут руководители компании "Киевэнерго", на которую столько сетуют жители столицы.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", пишет ТСН.

В частности, за обогрев киевлян отвечает лично Александр Фоменко — известный энерго-менеджер из Донецка. Он стал гендиректором "Киевэнерго" в 2012-м, и почти сразу приобрел квартиру в элитном столичном комплексе.

Выписка из реестра свидетельствует, что у Фоменко четырехкомнатная квартира площадью почти 170 кв. м.

Консьерж дома признается, что повышение коммуналки больно ударило даже по жильцам этого дома и сконтарует журналистов с женой главы "Киевэнерго".

"Конечно, все жалуются. Цены как не цены", — говорит консьерж дома.

На вопрос журналиста относительно новых начислений за коммуналку жена Фоменко ответила, что не запоминает сумм в платежках, и на сколько именно подорожала коммуналка, тоже не ответит.

Однако после визита журналистов в его дом сам топ-руководитель компании в своем заявлении также пожаловался на "космические" платежки.

"10-тысячный коллектив компании "Киевэнерго" является такими же жителями города Киева. Они получили такие же большие платежки, и сегодня делают все возможное, чтобы их оплатить", — подчеркнул Фоменко.

Интересно, что и вся семья Александра Фоменко вскоре переберется из столицы в коттеджный городок возле села Хотяновка.

Загородный дом площадью 300 кв.м, гараж и баня, которые расположены на четверти гектара земли вплотную к реке Десна, принадлежит семье гендиректора "Киевэнерго". Из реестра известно: эту собственность летом прошлого года оформили на жену Фоменко.

О том, сколько денег идет на отопление огромного дома, жена Фоменко также не говорит.

"Как и у всех. А что мы стали больше зарабатывать?" — сказала женщина в разговоре с журналистом.

Другие руководители "Киевэнерго" живут значительно скромнее. Например, главный диспетчер — Владимир Пулов прописан на Троещине, там у него 3-комнатная квартира.

Соседка Пулова говорит, что только за отопление выложила 1800 гривен и не скрывает возмущения.

В отличие от дома диспетчера Пулова в столице, в доме коммерческого директора "Киевэнерго" Евгения Бушмы счетчик есть. Правда, он живет в Броварах, его соседка также жалуется на платежки. Женщина отдала всю пенсию — ровно 1300 гривен и новой платежки ждет с ужасом.

По прогнозам экспертов, благодаря новым тарифам "Киевэнерго" и аналогичные компании разбогатеют на миллиарды гривен.

К сожалению, никто из "Киевэнерго" так и не решился лично ответить на неудобные вопросы журналистов. Однако, из компании поступила запись, в которой Фоменко сам сетует на заоблачные тарифы и журналистов, что насмелились показать его жилье и "напугать его жену".

Напомним, премьер Владимир Гройсман инициирует расследование деятельности и привлечение к уголовной ответственности компаний-поставщиков коммунальных услуг за выставленные гражданам завышенные счета.

Видео: 1plus1.ua