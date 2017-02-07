Киевляне сетуют на цены за коммуналку, а магнаты "Киевэнерго" шикарно живут, опубликовано видео

7 февраля 2017, 13:15

Гендиректор компании "Киевэнерго" имеет огромную квартиру в столице и загородный дом.

Дом Фоменко в коттеджном городке с. Хотяновка.

Журналисты выяснили, как и где живут руководители компании "Киевэнерго", на которую столько сетуют жители столицы.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", пишет ТСН.

В частности, за обогрев киевлян отвечает лично Александр Фоменко — известный энерго-менеджер из Донецка. Он стал гендиректором "Киевэнерго" в 2012-м, и почти сразу приобрел квартиру в элитном столичном комплексе.

Выписка из реестра свидетельствует, что у Фоменко четырехкомнатная квартира площадью почти 170 кв. м.

Консьерж дома признается, что повышение коммуналки больно ударило даже по жильцам этого дома и сконтарует журналистов с женой главы "Киевэнерго".

"Конечно, все жалуются. Цены как не цены", — говорит консьерж дома.

На вопрос журналиста относительно новых начислений за коммуналку жена Фоменко ответила, что не запоминает сумм в платежках, и на сколько именно подорожала коммуналка, тоже не ответит.

Однако после визита журналистов в его дом сам топ-руководитель компании в своем заявлении также пожаловался на "космические" платежки.

"10-тысячный коллектив компании "Киевэнерго" является такими же жителями города Киева. Они получили такие же большие платежки, и сегодня делают все возможное, чтобы их оплатить", — подчеркнул Фоменко.

Интересно, что и вся семья Александра Фоменко вскоре переберется из столицы в коттеджный городок возле села Хотяновка.

Загородный дом площадью 300 кв.м, гараж и баня, которые расположены на четверти гектара земли вплотную к реке Десна, принадлежит семье гендиректора "Киевэнерго". Из реестра известно: эту собственность летом прошлого года оформили на жену Фоменко.

О том, сколько денег идет на отопление огромного дома, жена Фоменко также не говорит.

"Как и у всех. А что мы стали больше зарабатывать?" — сказала женщина в разговоре с журналистом.

Другие руководители "Киевэнерго" живут значительно скромнее. Например, главный диспетчер — Владимир Пулов прописан на Троещине, там у него 3-комнатная квартира.

Соседка Пулова говорит, что только за отопление выложила 1800 гривен и не скрывает возмущения.

В отличие от дома диспетчера Пулова в столице, в доме коммерческого директора "Киевэнерго" Евгения Бушмы счетчик есть. Правда, он живет в Броварах, его соседка также жалуется на платежки. Женщина отдала всю пенсию — ровно 1300 гривен и новой платежки ждет с ужасом.

По прогнозам экспертов, благодаря новым тарифам "Киевэнерго" и аналогичные компании разбогатеют на миллиарды гривен.

К сожалению, никто из "Киевэнерго" так и не решился лично ответить на неудобные вопросы журналистов. Однако, из компании поступила запись, в которой Фоменко сам сетует на заоблачные тарифы и журналистов, что насмелились показать его жилье и "напугать его жену".

Напомним, премьер Владимир Гройсман инициирует расследование деятельности и привлечение к уголовной ответственности компаний-поставщиков коммунальных услуг за выставленные гражданам завышенные счета.

Видео: 1plus1.ua 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
квартира цена Дом Фоменко коммуналка Киевэнерго руководитель платежки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять