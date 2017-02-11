Тарута: Блокада железной дороги на Донбассе — это обман украинского народа

Блокада железнодорожного сообщения с Донбассом является преступлением, и совершается внутренними врагами Украины ради политического пиара.

Об этом заявил экс-глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута во время посещения Мариуполя, сообщает Ukranews.com.

"Депутаты, которые сегодня блокируют, хотят получить себе пиар, пиар ценой того, что будут остановлены заводы, в том числе пострадает Мариуполь, и начнутся веерные отключения по всей Украине. Более того, они извращают факты, говорят, что борются с тем, что это может финансировать терроризм, не говоря правду украинскому населению, что деньги от реализации продукции предприятий, которые находятся на оккупированной территории и работают в рамках существующих правил, которые утверждены тем же Советом национальной безопасности, Кабинетом министров, эти деньги не поступают на ту территорию, эти деньги все поступают в банковскую систему, которая находится на территории Украины. И никаких взаимоотношений живыми деньгами там не происходит", — заявил Тарута.

Экс-губернатор считает, что инициаторы блокады железнодорожного сообщения обманывают украинцев, поскольку заявляют, что блокадой препятствуют контрабанде, однако контрабанда, по словам Таруты, не перемещается по железной дороге.

"Это обман украинского народа, который верит в то, что таким образом помогут бороться с контрабандой. Контрабанда не идет по железной дороге", — заявил Тарута.

Ранее "Главред" сообщал, что на Донбассе продолжается блокада железнодорожного сообщения людьми с оружием. Эксперты, среди прочего, уже заявили, что блокада приведёт к веерным отключением электричества по всей стране уже в конце февраля.