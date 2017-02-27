Газовые и нефтяные недра, как и земля, должны принадлежать народу, — Вадим Рабинович

Газовые и нефтяные недра в Украине, как и земля, должны принадлежать народу.

Такое мнение высказал лидер партии "За життя" Вадим Рабинович 26 февраля на телеканале "112 Украина".

Отвечая на вопросы телезрителей программы "Кто кому Рабинович", политик отметил, что, по его мнению, добыча газа в Украине является одной из наиболее коррумпированных сфер деятельности, а использование добытого газа для нужд населения решило бы целый ряд накопившихся в Украине проблем.

"Я уже неоднократно говорил, что у нас коммунальные платежки были бы в четыре раза меньше, если бы тот газ, который добывают в Украине, те 20 миллиардов кубов, был направлен на нужды населения, как это и положено по Конституции. Ведь одной из самых коррупционных схем является то, что этот газ не достается людям. Вместо этого он проходит через разные фирмы, о которых мы с вами потом читаем в записях Онищенко или кого-то другого. В зависимости от того, кто сегодня ближе к "корыту", тот и владеет всякими "укргазвыдобутками" и прочими организациями", — Вадим Рабинович.

Лидер партии "За життя" также отметил, что у его политической силы есть четкий план действий, согласно которому предприятия газовой и нефтедобывающей отрасли необходимо вернуть государству.

"Хочу вам сказать, что этого они точно не утянут, поэтому при смене власти первое, что необходимо будет сделать, это полное возвращение газовой и нефтедобывающей отрасли государству. Она должна вернуться государству до тех пор, пока не сможем удовлетворить нужды собственного населения. И нам тогда не нужно будет покупать уголь в Донецке, нефть в ЮАР или еще что-то, что они понапридумывают себе. У нас есть все возможности, а вот на дальнейшее развитие уже должны быть закупки", — добавил Рабинович.