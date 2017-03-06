В ГПУ утверждают, что cо счетов Януковича-младшего не снят арест

Правоохранители заблокировали средства сына беглого экс-президента Виктора Януковича — Александра — на счетах "Международного инвестиционного банка".

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что снятия ареста со счетов Януковича-младшего не произошло.

"ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка", — отметила спикер.

До этого агентство УНИАН писало, что в Киеве Печерский районный суд снял арест с 312,5 млн гривен, которые поступили в "Международный инвестиционный банк" от "Всеукраинского банка развития" сына бывшего президента.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов, введенные против Виктора Януковича, а также его соратников.