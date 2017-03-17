Монополии и отсутствие рынка. Почему инвесторы не идут в Украину

Украину тяжело назвать государством, в котором существует рыночная экономика, поскольку в нем фактически нет этой рыночной экономики, зато существуют монополии на все, и главная из них — монополия энергетического рынка.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"У нас очень условная рыночная система, поскольку она не содержит элементы конкуренции, зиждется на протекционизме интересов монополий, на содействии получения ими сверхприбылей, на обесценивании денежных средств, на огромных расходах на правоохранителей и чиновничий аппарат, на ограничении прав предпринимателей", — говорит экономический эксперт.

"Запад об этом знает, иначе бы иностранные инвесторы пришли бы практически во все сферы нашего хозяйства. Кстати, многие иностранные инвесторы хотят продолжения существования гипермонополий (например, "Нафтогаз Украины"). Почему? Потому что так легче зарабатывать деньги. Почему бы не заработать частному иностранному бизнесу прибыль на нашей территории", — задал риторический вопрос экс-министр.

Комментируя вопрос, почему сговор нескольких корпораций о совместных шагах для получения сверхприбылей является преступлением, о договоренности ОПЕК — нет, Владимир Лановой напомнил: "Международная торговля регулируется нормами ВТО, и она не допускает злоупотреблений демпингового или протекционистского характера".

"Цены должны быть рыночными и не иметь монополистических составляющих. Однако в эти нормы не подпадает энергетический сектор мировой экономики, он не регулируется ВТО. ОПЕК является картельным монополистическим объединением, которое договаривается о ценах и поведении на рынках. Можем констатировать, что в энергетической сфере действует монополистический рынок", — посетовал президент Центра рыночных реформ.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как с помощью монополий и сверхприбыли энергетическая мафия набивает карманы и финансирует коррупцию вверху.

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