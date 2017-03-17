Андрей Довбенко: Банковскую систему страны ждет укрупнение

Депутатами определены новые тенденции в банковском секторе нашей страны после принятия закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", принятого в первом чтении. Банков точно станет меньше, но они станут крупнее. Верховная Рада мотивирует их к дополнительной капитализации с помощью слияния или взносов в уставный капитал.

Об этом заявил в интервью одному из телеканалов управляющий партнер международной юридической компании "N&D" Андрей Довбенко, комментируя принятие в первом чтении и дальнейшую доработку соответствующего законопроекта.

По его словам, перед банкирами поставили выбор, используя упрощенную процедуру заплатить за капитализацию, совершить корпоративное слияние, или покинуть рынок. "Этот выбор станет обязательным для большинства банков нашей страны. Две трети их количества не смогут уложиться в выдвигаемые НБУ требования относительно размеров уставного капитала", — говорит Андрей Довбенко.

По его оценкам, почти сорок из них обязаны к июлю 2017-го увеличить до 200 млн грн свой уставный капитал, а к 2024-му те банки, которые останутся на рынке, должны будут капитализироваться до 500 млн грн.

"Единственным реальным способом для докапитализации в настоящее время является наращивание капитала банков акционерами", — размышляет Довбенко. По его словам, сама процедура слияния в существующих условиях занимает почти полтора года. "Эти сроки совсем не вписываются в выдвигаемые требования по увеличению размеров капитала до июля 2017", — подчеркивает юридический эксперт.

По его мнению, предлагаемый документ предусматривает сокращение сроков докапитализации до трех месяцев. "Исходя из этого, закон должен быть принят уже в марте, так как первый дедлайн намечен через три месяца", — предостерегает Андрей Довбенко. Если же, по его совам, депутатами будет затягиваться решение этого вопроса, то 40 банков с уставным капиталом менее 200 млн грн серьезно рискуют завершить свою деятельность уже в июле 2017 года.

По мнению юридического эксперта, данная парламентская инициатива направлена одновременно и на решение проблем недокапитализированных банков, и на те, которые на сегодня выполняют нормы Нацбанка. "Это толчок банков к новым реалиям, предлагаемым сегодня государством, где поиск дополнительных ресурсов является суровыми буднями, а упрощение процедуры — неким бонусом", — говорит представитель международной юридической компании.

"Если же рассматривать принятие данного закона в целом — то это решение верное. Оно является хорошей попыткой укрепления расшатанной банковской системы", — подчеркивает Довбенко. По его словам, документ призван простимулировать слабые банки к усилению, или же к освобождения занимаемой ниши на рынке.

"Таким образом, государство существенно укрепляет фундамент для национальной банковской системы, которая ослаблена кризисом", — говорит Андрей Довбенко. По его мнению, стоит помнить, что в период с 2014-го в нашей стране было ликвидировано почти 90 банков, в которых "сгорели" около 160 млрд грн их вкладчиков.