Методы управления капиталом на рынке Форекс

Вряд ли для кого-то станет открытием, что методы управления рисками и разумный подход к заключению сделок позволяют повысить эффективность абсолютно любой финансовой системы. Поэтому методы управления капиталом должны оттачиваться каждым трейдером и повсеместно применяться на практике. Таким образом удастся выяснить, какая сумма может быть задействована в торгах, чтобы вы одновременно не потеряли всех денег в случае неудачи и могли получить достаточный доход при реализации предсказанного плана.

Как ни странно, но одним из наиболее распространенных методов является практически полный отказ в управлении капиталом. При таком подходе трейдер может открыть позицию, даже не рассчитывая сумму денег, а также величину потенциальных убытков и прибыли. Такая тактика напоминает игру в казино и имеет соответствующую вероятность на успех. В результате приверженцы подобного метода, которыми в большинстве случаев выступают начинающие игроки, в скором времени лишаются своего депозита, а иногда и желания продолжать вести торговлю на Форексе.

Второй вариант управления капиталом, являющийся по совместительству еще и самым простым — торговля фиксированным лотом. В таком случае трейдер определяет для себя изначально размер ставки, которой он готов рисковать в последующем, и ведет торговлю, соблюдая определенные рамки. Главная задача в таком случае — не превышать установленный размер лота.

Схожая с приведенным выше методом тактика фиксированного процента подразумевает торговлю суммой с постоянным процентом от торгового счета. Преимуществом методики является увеличение прибыли пропорционально количеству прибыльных операций в серии. В то же время, если вас настигла череда неудач на рынке Форекс и dax 30, понесенные потери будут сглажены и не ударят так сильно вас по карману. Потерять всю сумму, что немаловажно, при таком подходе становится практически невозможно, поскольку каждая последующая операция способствует снижению риска.

Метод множественных контрактов позволяет распределить риски по нескольким валютным парам одновременно. При таком раскладе судьба депозита для трейдера уже не зависит от одного лишь контракта, что автоматически способствует увеличению прибыли. Даже если вы по одной ставке потерпите убытки, а по второй — получите доход, результат окажется нулевым. Но если каждый контракт даст прибыль, увеличение капитала произойдет ускоренными темпами, чего вы, наверняка и добиваетесь.

Пользуется огромной популярностью среди заядлых торговцев рынка Форекс стратегия, когда на ставку отдается сумма всего депозита. При таком подходе трейдер рассчитывает на максимальную прибыль от сделки, но, в то же время, лишает себя всякого шанса на прибыль в случае первой же неудачи. Смысл в данном методе управления капиталом можно рассмотреть лишь в том случае, когда сделка имеет высокое математическое ожидание и средства, размещенные на торговом счете — далеко не последние в вашем кошельке.

Подобрав для себя правильный метод управления капиталом, вы автоматически снижаете риск непредвиденных убытков и способствуете скорейшему росту своего счета.