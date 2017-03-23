Методы управления капиталом на рынке Форекс

23 марта 2017, 17:49

Подобрав правильный метод управления капиталом, вы снижаете риск непредвиденных убытков и способствуете скорейшему росту счета.

Вряд ли для кого-то станет открытием, что методы управления рисками и разумный подход к заключению сделок позволяют повысить эффективность абсолютно любой финансовой системы. Поэтому методы управления капиталом должны оттачиваться каждым трейдером и повсеместно применяться на практике. Таким образом удастся выяснить, какая сумма может быть задействована в торгах, чтобы вы одновременно не потеряли всех денег в случае неудачи и могли получить достаточный доход при реализации предсказанного плана.

Как ни странно, но одним из наиболее распространенных методов является практически полный отказ в управлении капиталом. При таком подходе трейдер может открыть позицию, даже не рассчитывая сумму денег, а также величину потенциальных убытков и прибыли. Такая тактика напоминает игру в казино и имеет соответствующую вероятность на успех. В результате приверженцы подобного метода, которыми в большинстве случаев выступают начинающие игроки, в скором времени лишаются своего депозита, а иногда и желания продолжать вести торговлю на Форексе.

Второй вариант управления капиталом, являющийся по совместительству еще и самым простым — торговля фиксированным лотом. В таком случае трейдер определяет для себя изначально размер ставки, которой он готов рисковать в последующем, и ведет торговлю, соблюдая определенные рамки. Главная задача в таком случае — не превышать установленный размер лота.

Схожая с приведенным выше методом тактика фиксированного процента подразумевает торговлю суммой с постоянным процентом от торгового счета. Преимуществом методики является увеличение прибыли пропорционально количеству прибыльных операций в серии. В то же время, если вас настигла череда неудач на рынке Форекс и dax 30, понесенные потери будут сглажены и не ударят так сильно вас по карману. Потерять всю сумму, что немаловажно, при таком подходе становится практически невозможно, поскольку каждая последующая операция способствует снижению риска.

Метод множественных контрактов позволяет распределить риски по нескольким валютным парам одновременно. При таком раскладе судьба депозита для трейдера уже не зависит от одного лишь контракта, что автоматически способствует увеличению прибыли. Даже если вы по одной ставке потерпите убытки, а по второй — получите доход, результат окажется нулевым. Но если каждый контракт даст прибыль, увеличение капитала произойдет ускоренными темпами, чего вы, наверняка и добиваетесь.

Пользуется огромной популярностью среди заядлых торговцев рынка Форекс стратегия, когда на ставку отдается сумма всего депозита. При таком подходе трейдер рассчитывает на максимальную прибыль от сделки, но, в то же время, лишает себя всякого шанса на прибыль в случае первой же неудачи. Смысл в данном методе управления капиталом можно рассмотреть лишь в том случае, когда сделка имеет высокое математическое ожидание и средства, размещенные на торговом счете — далеко не последние в вашем кошельке.

Подобрав для себя правильный метод управления капиталом, вы автоматически снижаете риск непредвиденных убытков и способствуете скорейшему росту своего счета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять