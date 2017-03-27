Националисты объяснили, почему на "короткое время" прекратят блокаду российских банков

На "короткое время" партия "Национальный корпус" прекратит блокаду российских банков, однако в дальнейшем будет блокировать работу "Сбербанка России" "до полного прекращения работы всех филиалов".

Об этом говорится в заявлении политической партии "Национальный корпус", обнародованном в Facebook.

"Националистическая блокада кровавого российского капитала успешно достигла завершения первого стратегического этапа. Под давлением уличных протестов официально запрещено совершать любые внешние финансовые операции российских банков в Украине в пользу связанных с ними лиц, в частности, выводить капитал в РФ. Отныне российским резидентурам станет намного труднее перекачивать средства из украинской экономики в российскую", — говорится в заявлении партии.

Вместе с тем, в "Национальном корпусе" подчеркивают, что не собираются в целом прекращать блокаду и призывают граждан Украины забрать сбережения из российских банков.

"Мы объявляем о подготовке следующего этапа банковской блокады. Ее масштабы расширятся до полного прекращения работы всех филиалов кровавого "Сбербанка России" в Украине. Мы ведем войну с Россией, а не с украинскими гражданами. Хотя нас удивляет поведение тех, кто на третий год войны с РФ держит в банках оккупанта сбережения. Из-за этого мы на короткое время разблокируем отделения российских банков, понимая, что вкладчиками в них, в частности, стали обычные граждане. Однако обращаемся к ним проявить национальную солидарность с нашим общим фронтом борьбы с агрессором и одновременно спасти свои средства", — подчеркнули в партии.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко ввел санкции против российских банков в Украине.